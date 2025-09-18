Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком

Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом на шляху до Британії, пише Bloomberg.

17 вересня 2025 року президентський літак Air Force One, що перевозив президента США до Лондона, ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом Spirit Airlines під час перельоту над Нью-Йорком. Інцидент стався, коли обидва літаки пролітали над Лонг-Айлендом, і авіадиспетчер помітив збіг висоти та напрямку їхніх польотів, що призвело до потенційної небезпеки для безпеки польотів.

Авіадиспетчер негайно звернувся до екіпажу Spirit Airlines, вимагаючи змінити курс. Спочатку відповіді не надійшло, і диспетчер повторив попередження, наказавши змінити траєкторію на 20 градусів праворуч. Після кількох секунд тиші, екіпаж Spirit Airlines підтвердив коригування маршруту.

Попри те, що літаки залишалися на безпечній відстані один від одного, цей інцидент став широко обговорюваним у соцмережах, оскільки люди спостерігали за президентським рейсом в реальному часі. Це ще раз підкреслює важливість авіабезпеки та ефективної координації між диспетчерами та екіпажами під час виконання складних польотів.