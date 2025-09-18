Володимир Василенко призначений заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Кабінет Міністрів України затвердив призначення Володимира Василенка на посаду заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Це кадрове рішення стане важливим кроком для розвитку Тернопільщини, оскільки Василенко має значний досвід у соціальній політиці та управлінні.

Раніше обіймав посаду заступника міністра соціальної політики

До цього Василенко працював на посаді заступника міністра соціальної політики України, де відповідав за безбар’єрність та підтримку людей з інвалідністю. Протягом своєї кар’єри він також обіймав ключові посади у фінансовому та антикорупційному секторах, зокрема в Національному агентстві України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досвід роботи у Полтавській ОВА

Володимир Василенко здобув досвід на керівних посадах, працюючи заступником начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Там він займався питаннями підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ветеранів та осіб з інвалідністю.

Освіта та кар’єра

Василенко є випускником Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де здобув ступінь магістра з міжнародної економіки. Його кар’єра охоплює не лише державні структури, а й важливі аспекти фінансового та соціального управління.

Плани на новій посаді

Як заступник голови Тернопільської ОДА, Володимир Василенко зосередиться на розвитку безбар’єрного середовища, підтримці соціально вразливих категорій населення та покращенні життєвих умов громадян. Зокрема, його робота буде спрямована на покращення доступності та підтримку людей з інвалідністю, а також на вирішення актуальних соціальних проблем області.

Це кадрове призначення відкриває нові можливості для Тернопільської обласної державної адміністрації, що обіцяє впровадження ефективних змін в соціальній сфері та розвитку регіону.