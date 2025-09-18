“Око” з мультфільму “Козаки. Футбол” стане новим мешканцем парку Чорткова

Невдовзі в парку імені Івана Франка в Чорткові з’явиться ще один арт-об’єкт, створений військовим та скульптором Олегом Іваськівим. Після того, як його перша скульптура — Стіч — стала улюбленцем дітей та отримала позитивні відгуки, майстер не зупиняється на досягнутому.

Цього разу в парку з’явиться скульптура героя української мультиплікації — Ока з мультфільму «Козаки. Футбол». Це веселий і впертий коротун-запорожець, який завжди потрапляє в пригоди разом з іншими героями, але завжди знаходить вихід із будь-якої ситуації.

Олег Іваськів, який зараз проходить реабілітацію після того, як майже рік боронив Україну на Покровському напрямку, продовжує творити для рідного міста. Його перша робота стала візитною карткою парку, а нова скульптура «Око» обов’язково стане ще однією популярною точкою для фотографій серед відвідувачів, як дітей, так і дорослих.

Громада Чорткова, разом з автором, переконані, що цей крок — рух уперед, створення нових, сучасних арт-об’єктів, що дарують радість мешканцям і гостям міста.