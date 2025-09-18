Було лише 25 років, – на війні загинув Алік Скрипник з Тернопільщини

Борсуківська селищна рада повідомляє, що на війні загинув наш земляк із села Нападівка — СКРИПНИК Алік Іванович (15.04.2000 р.н.), стрілець мотопіхотного відділення військової частини А****.

Алік вважався зниклим безвісти з 16 вересня 2025 року під час бойових дій. Згідно з останньою інформацією, він загинув від удару дрона-камікадзе по автомобілю поблизу населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Його загибель — це жертва заради свободи та незалежності України. Втрата такого Героя важко сприймається всіма, хто знав його, і вся громада розділяє біль цієї непоправної втрати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Аліка.

Вічна пам’ять Герою!