На Тернопільщині автомобіль збив стовп

17 вересня, близько 7:40, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, що сталася у селі Городище Козівської громади. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

Під час перевірки стало відомо, що водій автомобіля Skoda Oktavia не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду — опору вуличного освітлення. Унаслідок аварії травми отримали два пасажири — 1974 та 2011 років народження. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, однак госпіталізація не знадобилася.

Водій автомобіля був тверезим, що підтвердили результати перевірки за допомогою газоаналізатора «Драгер».

За даним фактом триває розслідування, кваліфіковане за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми потерпілим.