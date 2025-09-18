Золота статуя Трампа з біткоїном з’явилася біля Капітолію
Подія збіглася з оголошенням рішення Федеральної резервної системи знизити ключову ставку на чверть відсотка.
Ініціативу профінансувала група криптоінвесторів, які хотіли привернути увагу до ролі цифрових валют і державної політики у фінансовій сфері.
Статуя була встановлена прямо навпроти Юніон-сквер у Вашингтоні, на Національній площі, що веде до Капітолійського пагорба, за приблизно одну милю від Білого дому.
На сайті, присвяченому цій акції, зазначено, що статуя є даниною “непохитній прихильності Трампа до просування майбутнього фінансів через біткоїн та децентралізовані технології”.
Інсталяція є тимчасовою і статую зробили з міцного пінопласту, щоб її можна було легко транспортувати та встановлювати.