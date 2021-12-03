Зворотний бік професії: що дратує проктолога?

Регулярно відвідувати спеціаліста, який займається лікуванням захворювань товстої кишки, рекомендують для профілактики чоловікам та жінкам, особливо після 40 років. Піти на прийом просто необхідно, якщо щось турбує. Але багато хто боїться цього лікаря і гидує до нього ходити. Проктологи «Оксфорд Медікал Тернопіль» розповіли, які дії пацієнтів їх дратують.

Самі собі ставлять діагноз

«Приходять і з порога заявляють: «Лікарю, у мене геморой, чим лікуватимемо?». Дуже часто люди собі ставлять діагноз самостійно. Але, крім геморою, існує безліч інших захворювань зі схожими симптомами – свербінням, кровотечами. Чомусь пацієнти забувають, що саме діагностика є найважливішою частиною лікування.

Ми ставимо діагнози у тому числі пальцем, але багато хто так боїться цієї процедури, що спочатку з розчуленими очима просять її пропустити, а потім сильно дратуються, якщо наполягаємо. Деякі навіть просто йшли з кабінету через своє невігластво і забобони, навіяні мрійливою романтикою», – поділилися лікарі.

Скупають свічки в аптеках

«Жертви телевізійної реклами скуповують в аптеках свічки на лікування самостійно діагностованих захворювань. Хоча, як правило, у них немає геморою – тільки тріщини.

Позбутися тріщин можна, якщо вести рухоміший спосіб життя, перестати тягати важкі сумки з магазинів і користуватися доставкою, вчасно приймати проносні препарати при запорах. Зрештою, можна пройти невелику п’ятихвилинну операцію.

Але при боязні відвідування проктолога можна і до четвертої стадії раку дійти! І при цьому озолотити аптеку, купуючи там марні свічки».

Користуються народними методами лікування

«Просто дратують люди, які тиражують народні методи лікування! Наприклад, обліпиху, яка витікає звідти, куди її засунули, і позначає помаранчевим кольором штани на найцікавішому місці. Або «димові ванни», після яких пацієнтів лікують у стаціонарі від опіків.

Насправді, на ранніх стадіях захворювання дійсно можна допомогти собі, якщо вживати менше гострого та алкоголю, більше води, клітковини та рослинної їжі. Але, мабуть, набагато цікавіше робити собі свічки з очищеної картоплі або з огірком та медом», – дивуються фахівці.

Вважають професію проктолога брудною

«У мене часто запитують, як я не гидую «туди дивитися і навіть лізти пальцем», це ж «так брудно і гидко». Насправді рот людини в десятки, якщо не сотні разів брудніший, ніж анус. А вже який звідти йде запах, якщо людина зловживає алкоголем, не чистить зуби, страждає на карієс або пародонтит!

За три-чотири години до прийому ми просимо зробити мікроклізму за допомогою аптечного препарату і під час дослідження нічого не заважає. Інша річ, якщо люди доводять себе до парапроктиту – гнійного запалення підшкірної клітковини. Але це вже хірургія, а нариви та флегмони у всіх частинах тіла при надрізанні видають нудотний запах», – розповідають лікарі.

«Висиджують» геморой

«Є така приказка: не сиди довго, геморой висидиш. Нині вона актуальна як ніколи. Дедалі більше людей стають буквально заручниками комп’ютерів і забувають, що рух – це життя. Впав, віджався і знову за комп – чому б не будувати за цим принципом свій робочий графік?

А ще багато хто продовжує «залипати» в телефоні навіть у туалеті. Тобто спочатку півдня провели за комп’ютером, потім вирішили сходити до туалету та уткнулися в телефон. У результаті приплив крові йде до голови, а не до того місця, яке має допомогти людині позбутися зайвого», – розповіли проктологи.

Накручують себе до захворювань

«Деякі пацієнти, особливо жінки, через стрес можуть страждати на синдром подразненої товстої кишки – у них то запори, то пронос. Вигадують захворювання, накручують себе, а до лікаря не йдуть.

Дехто починає боятися їсти, щоб не ходити в туалет. У таких випадках потрібна консультація психолога, а то й психотерапевта, але пацієнтки не вірять. Вони думають, що приказка “всі хвороби від нервів” – це жарт.

Насправді наш організм – єдине ціле, і якщо з ним щось не так, то не варто відкидати психологічні проблеми – їх потрібно вирішувати», – підкреслили лікарі.

Засовують у себе все поспіль

«Населення у нас із фантазією. Іграшки дістаємо регулярно, всіх кольорів та розмірів, але вони хоча б не так сильно травмують слизову.

Деякі йдуть далі – засовують огірки, банани, палиці сухої ковбаси, трубки від пилососів, зубочистки та іншу нісенітницю.

Найчастіше так «економлять» чоловіки, яким порадили робити масаж простати, а на ходіння до професійного масажиста вони не мають часу і грошей, або соромляться.

Буває, щоб звільнити людину від такої делікатної проблеми, потрібний наркоз. Деколи і серйозна операція. У крайніх випадках потрібне виведення прямої кишки через живіт та тривале лікування», – поділилися проктологи.

Не виконують вказівки лікаря

«Деякі пацієнти добивають нас своєю халатністю. Не виконують призначення, розповідають, що цей препарат замінили, це не робили, дієти не дотримувалися, а у результаті «все погано, а ви – нікчемний фахівець». Така самодіяльність справді дратує!

Неприємно працювати й тоді, коли людина чхає на своє здоров’я і приходить до лікаря лише тоді, коли вже потрібно застосовувати оперативні методи лікування. А то й узагалі на останніх стадіях онкології. Як вам таке: дружина втомилася відмивати кров на унітазі і мало не силою змусила чоловіка піти до проктолога.

На жаль, так часто люди не дорожать своїм здоров’ям, сподіваються на «авось», а потім приходять до лікаря з вимогою вилікувати їх мало не того ж дня», – підсумували лікарі.

Саме тому – не робіть так! Звертайтесь до лікаря вчасно!

Нагадуємо, що в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють проктолог-чоловік та проктолог-жінка. Ви можете обирати лікаря, який вам до вподоби і відвідувати його абсолютно анонімно!

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