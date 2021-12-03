Нелегальну заправку організував у Почаєві чоловік

Підпільно продавав дизельне паливо. Нелегальну заправку організував у Почаєві місцевий житель. Правоохоронці вилучили пальне та визначають шляхи його походження.

Під час проведення санкціонованих обшуків оперативники виявили вантажний автомобіль марки DAF із причепом-паливоцистерною. “Бізнесмен” встиг уже перекачати 6 тонн дизельного пального із автівки в цистерну на суму майже 170 тисяч гривень, яка знаходилася на території підприємства. Жодних дозвільних документів власник не надав.

Триває слідство.