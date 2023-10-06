Шлях до хаосу для міського голови п.Надала

Насправді Тернопіль вже давно у стані будівельного хаосу.

Влада не цінує інтереси громади, недотримується екологічних правил. Започаткована система будівництва та встановлення МАФів без будь яких обмежень – площа, тротуар, газон, дорога. Хто де надумав там і отримує дозволи.

Мова іде про зелену площу біля будинку по вул. Слівенська11.

Питання збереження зеленої зони стоїть вже кільки років. Коли мешканці будинку узнали що їх шматочок зеленої зони міська рада поділила та віддала у оренду обурилися і просили міського голову п. Надала розірвати договір оренди. Але міська рада до мешканців недослухалась і п. Надал продовжив договір оренди.

То «бізнесмен» з початку у ночі зрізали дерева, кущі, а потім так само в ночі поставили цій одоробло – павільйон. Цій випадок про багато чого свідчить- п. Надала та депутатів не цікавить інтереси громади. Для них немає понять збереження екології та комфортних умов життя людей.

У тому бурхливому діловому хаосі взагалі забули про збалансований розвиток міста та екологічне благополуччя .

Сергій Віталійович варто дослухатись до мешканців будинку, бо для багатьох Ви стаєте ворогом міста.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь 05.10.2023р.