Європейський суд підтвердив, що засекречення генпланів міст є протиправним

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, в якому визнав, що приховування від громадян України генеральних планів їхніх міст є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Суд визнав порушення статті 10-ї Конвенції про право на свободу вираження поглядів, що включає в себе право вільно отримувати і поширювати інформацію. Рішення було прийнято за скаргою Громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», яка багато років працювала над розсекреченням для громадськості містобудівної документації.

Про це повідомляється на сайті організації.

Захищаючи відкриті зелені простори та протидючи корупції у міських радах, організація в 2007 році з’ясувала, що в багатьох містах України органи місцевого самоврядування приховують генеральні плани міст. Ці важливі публічні документи, визначають планування і розвиток міста. Інформація в генпланах містить важливі для жителів дані – де буде побудована школа, магістраль, житлові районі а де залишиться зелена зона. Водночас, проектні інститути, які розробляють генеральні плани міст, мали можливість відокремлювати в генпланах ті частини документів, які містять чутливу інформацію з обмеженим доступом. Проте отримуючи гроші за роботу від міських рад проектувальники рідко переймалися тим, аби зробити генплани максимально доступними для громадян.

Після виявлення проблеми, у 2009 році правозахисники звернулися до понад 100 міських рад країни з запитами щодо надання доступу до генеральних планів. Цю роботу правозахисників підтримала Програма «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження». У відповідь на запити до міських рад правозахисники отримали позитивні відповіді лише від 5 міст. Решта міських рад в різний спосіб відмовили в доступі до своїх публічних документів.

Відмови правозахисники оскаржили в національних судах. Але українські суди підтримали незаконні рішення міських рад, і у 2012 році організація подала ряд скарг до Європейського суду з прав людини.

Через 11 років процесу суд ухвалив позитивне рішення і визнав, що приховування містобудівної міськими радами є порушенням ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В своїй скарзі до ЄСПЛ правозахисники зазначали, що визнання порушення буде достатньою сатисфакцією і не вимагали фінансової компенсації. То визнання вказаного порушення не призведе до стягнень з державного бюджету, у тяжкі для України фінансові часи. Водночас в організації вважають, що дане рішення є нагадуванням українським чиновникам, що інформація про розпорядженнями ними громадськими ресурсами має бути публічною.

«Як громадяни, ми продовжуємо стикатися з випадками, коли ті чи інші публічні документи, які регулюють розподіл громадських ресурсів, влада намагається приховати. Дане рішення Європейського суду однозначно нагадує, як громадянам, так і чиновникам, що подібні дії посадовців є незаконними. Вони порушують важливі громадянські права і стримують нашу країну в розвитку», – зазначив голова ГО СЦГІ Володимир Щербаченко.