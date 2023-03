18 медалей здобули вихованці «Екстріму» на Чемпіонаті України з фристайлу

⛷🇺🇦🗻 3 – 5 березня, у ТК”Буковель” відбувся юнацький та юніорський чемпіонат України з фристайлу (могул та парний могул).

Вихованці «Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Екстрім» взяли участь у спортивних змаганнях. Згідно з результатами юні спортсмени здобули 18 медалей, серед них:

– «золото» отримали – Аліна Греса, Арсен Дорош, Софія Боднарук, Матвій Мигаль;

– «срібло» – Дмитро Перець, Олена Заяць, Матвій Олендер, Соломія Кравчук, Юрій Денчик, Дар’я Подолянчук, Вікторія Водовіз, Аліна Стойко;

– «бронза» – Максим Островський, Олена Мигаль, Артур Новаківський, Арсен Юзьків, Данислав Любінський, Катерина Плішко.

Підготували спортсменів тренери-викладачі Оксана Щербанюк, Роман Кучер, Сергій Приймак, Уляна Когут. Вітаємо юних чемпіонів та їх тренерів з високими результатами та бажаємо нових перемог і нових спортивних рекордів.

Уперше трасу для могулу було збудовано на центральному схилі 2А. Це третя локація у ТК”Буковель” де відбувались змагання чемпіонатів України.



Сьогодні, 6 березня, розпочнеться дорослий чемпіонат України.

Вітаємо всіх призерів та тренерів з успішним завершенням змагань, успіхів надалі!

