Тернопільщина – на 2 місці в Україні за кількістю поданих заявок у “Гвардію наступу”
Про це в ефірі одного з тернопільських телеканалів заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Проте, як зазначає Труш, кількість отриманих заявок не означає того, що усі потраплять у “Гвардію наступу”. У ці штурмові батальйони потрапити важко, адже потрібно пройти усі випробування, тести, навчання тощо.
Також голова ТОВА сказав, що він був вражений великою кількістю жінок, які виявили бажання вступити у “Гвардію наступу”, зокрема, у прикордонну службу.