“Дістатися з Баму на Східний проблемно”: як зміниться транспортна мережа Тернополя
У Тернополі змінять частину маршрутів громадського транспорту. Таке рішення у міськраді прийняли після опитування жителів міста, яке тривало впродовж жовтня-листопада минулого року.
Про це Суспільному розповів начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж і зв’язку Олег Вітрук.
За його словами, на засіданні виконавчого комітету вирішили поліпшити сполучення з мікрорайоном “Північний”, вулицями Текстильна і Київська, а також міським кладовищем та Східним масивом.
“Хочемо покращити сполучення Центру зі Східним масивом, що пов’язано з недостатнім технічним станом мосту біля технічного університету. Ми змушені були зняти з нього тролейбуси-гармошки “Шкода ТР-15” і пустити короткі. Звичайно, це дало якийсь свій мінус. 11-й тролейбус не йде прямо через міст. Прямо йде тільки 2-й, 10-й, тому люди попросили.
Також планується покращення сполучення вулиці Золотогірської в мікрорайоні Кутківці, щоб були різні мікрорайон охоплені. Північний район розбудовується активно, де церква Різдва Пресвятої Богородиці. Будинки здаються в експлуатацію, люди заселяються і їм треба збільшувати транспорт. Аналогічна ситуація по вулиці Текстильній. Також були інші прохання. Наприклад, з Нового світу хотіли б поїхати на Аляску”.
Тернополяни, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, про сполучення громадським транспортом мікрорайонів міста кажуть:
“У центр то більш-менш сполучення нормальне, але дістатися з Баму на Східний проблемно. Особливо на Лесі Українки. Там їде тільки, якщо не помиляюся, 15-й”, –
Олег Вітрук розповів, змінять нумерації окремих рейсів, на яких тролейбуси і маршрутки мають однакові номери. Також зараз розглядають маршрути за межі Тернопільської громади.
“Наприклад, автобуси будуть розвертатися навпроти газопроводу, якщо в напрямку Березовиці, або на вулиці Бродівській, якщо в напрямку Білої. У перспективних планах ми внесли, що ми готові їздити і надалі та обслуговувати населені пункти сусідніх громад, але для цього потрібно два чинники: погодження відповідне обласної військової адміністрації і патрульної поліції та співпраця з сусідніми громадами в частині фінансування транспортної роботи”.
За словами Олега Вітрука, оновлену маршрутну мережу в Тернополі планують запустити в червні цього року після проведення конкурсу на перевезення. Зараз триває опитування щодо уніфікації дизайну громадського транспорту міста. Також, задля безпеки пасажирів, в маршрутках планують встановити відеонагляд та тривожні кнопки.