“Дістатися з Баму на Східний проблемно”: як зміниться транспортна мережа Тернополя

У Тернополі змінять частину маршрутів громадського транспорту. Таке рішення у міськраді прийняли після опитування жителів міста, яке тривало впродовж жовтня-листопада минулого року.

Про це Суспільному розповів начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж і зв’язку Олег Вітрук.

За його словами, на засіданні виконавчого комітету вирішили поліпшити сполучення з мікрорайоном “Північний”, вулицями Текстильна і Київська, а також міським кладовищем та Східним масивом.

“Хочемо покращити сполучення Центру зі Східним масивом, що пов’язано з недостатнім технічним станом мосту біля технічного університету. Ми змушені були зняти з нього тролейбуси-гармошки “Шкода ТР-15” і пустити короткі. Звичайно, це дало якийсь свій мінус. 11-й тролейбус не йде прямо через міст. Прямо йде тільки 2-й, 10-й, тому люди попросили.

Також планується покращення сполучення вулиці Золотогірської в мікрорайоні Кутківці, щоб були різні мікрорайон охоплені. Північний район розбудовується активно, де церква Різдва Пресвятої Богородиці. Будинки здаються в експлуатацію, люди заселяються і їм треба збільшувати транспорт. Аналогічна ситуація по вулиці Текстильній. Також були інші прохання. Наприклад, з Нового світу хотіли б поїхати на Аляску”.

Тернополяни, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, про сполучення громадським транспортом мікрорайонів міста кажуть:

“У центр то більш-менш сполучення нормальне, але дістатися з Баму на Східний проблемно. Особливо на Лесі Українки. Там їде тільки, якщо не помиляюся, 15-й”, – Іван Марків. “Я не живу на нових масивах, тому мене все влаштовує. Але, звичайно, хотілося б, щоб було всім зручно”, – Олеся Чорна. Олег Вітрук розповів, змінять нумерації окремих рейсів, на яких тролейбуси і маршрутки мають однакові номери. Також зараз розглядають маршрути за межі Тернопільської громади. “Наприклад, автобуси будуть розвертатися навпроти газопроводу, якщо в напрямку Березовиці, або на вулиці Бродівській, якщо в напрямку Білої. У перспективних планах ми внесли, що ми готові їздити і надалі та обслуговувати населені пункти сусідніх громад, але для цього потрібно два чинники: погодження відповідне обласної військової адміністрації і патрульної поліції та співпраця з сусідніми громадами в частині фінансування транспортної роботи”. За словами Олега Вітрука, оновлену маршрутну мережу в Тернополі планують запустити в червні цього року після проведення конкурсу на перевезення. Зараз триває опитування щодо уніфікації дизайну громадського транспорту міста. Також, задля безпеки пасажирів, в маршрутках планують встановити відеонагляд та тривожні кнопки.