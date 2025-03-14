Хвилина мовчання на честь В’ячеслава КРАВЧУКА

В’ячеслав Кравчук пройшов чотири війни, але саме п’ята стала для нього останньою. 15 травня 2022 року 59-річний полковник загинув від ворожої кулі в селі Піски на Сумщині.

Народжений у селі Адамівка на Хмельниччині, він присвятив життя військовій службі. Афганістан, Карабах, Придністров’я – скрізь В’ячеслав проявляв мужність і професіоналізм. Був поранений, але щоразу повертався до строю.

“Для нього ця війна остання,” – згадує слова командира бойовий побратим. Тоді ніхто не здогадувався, який гіркий сенс матимуть ці слова.

Після Революції Гідності В’ячеслав захищав Україну на Донбасі, волонтерив, очолював Тернопільську “Спілку офіцерів України”. З початком повномасштабного вторгнення став командиром роти спецпризначення, керуючись гаслом “Один за всіх і всі за одного”.

“Інтелігентний, виважений офіцер, яких дуже бракує,” – так говорили про нього колеги.

У глибокій скорботі залишились дружина Інна, двоє синів та онуки, які бережуть пам’ять про свого захисника