Кровопролитна війна забрала життя захисника Володимира Шкляра з Тернопільщини

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Прогрес Донецької області, загинув молодший сержант ШКЛЯР ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ, 1972 року народження, житель м. Борщів, понад рік рідні очікували обнадійливої звістки, та на жаль дива не сталось…

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

