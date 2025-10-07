На Хмельниччині психіатр допомагав ухилятися від мобілізації: СБУ викрила ще п’ять схем по Україні

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах країни. На оборудках викрито 14 організаторів, серед яких — колишній посадовець Кабміну, керівництво університетів та медичні працівники.

🔹 Хмельниччина. Завідувач відділення психіатричної лікарні, який входив до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), за гроші організовував псевдогоспіталізацію військовозобов’язаних. На підставі підроблених документів чоловікам оформлювали «статус» непридатних до служби.

🔹 Київ. Кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабінету Міністрів та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували ухилянтів викладачами вишу.

🔹 Черкащина. Підозру отримала доцентка місцевого університету — вона через знайомих у лікарнях та ТЦК допомагала ухилянтам «списатися» з військового обліку, використовуючи фіктивні діагнози. Також у регіоні викрили адміністратора Telegram-каналу, який публікував геолокації ТЦК.

🔹 Кропивницький. Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке нелегально переправляло ухилянтів через державний кордон до країн ЄС.

🔹 Житомир. Затримано трьох осіб, які через підроблені медичні документи організовували чоловікам можливість виїзду за кордон.

Загалом за «послуги» зловмисники брали від 1,5 до 13 тисяч доларів США. Усім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон),

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди),

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом),

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ).

Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, а також прокуратур Черкаської, Кропивницької, Хмельницької та Житомирської областей.