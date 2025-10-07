Ряди Небесного воїнства поповнив захисник Іван Гавдида з Тернопільщини

Знову сумна звістка прийшла у Саранчуківську громаду, повідомляють у селищній раді.

Ряди Небесного воїнства поповнив ще один наш земляк, житель с.Волощина – Гавдида Іван Іванович, 09.07.1988 р.н.

Після місяців очікування, віри та молитов підтвердилась інформація про загибель 05.11.2024 року воїна-Захисника, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Солдат Іван Гавдида загинув виконуючи бойове завдання під час захисту України від збройної агресії російської федерації поблизу н.п.Катеринівка Мар’їнської міської громади Покровського району Донецької області.

Йому назавжди 37…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.