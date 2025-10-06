Вічна пам’ять Герою: Тернопільщина втратила відважного захисника Івана Ляха

На фронті, під час виконання бойового завдання в населеному пункті Плєхово Курської області Російської Федерації, загинув молодший сержант Іван Лях. Він був випускником Заздрістської гімназії імені Йосифа Сліпого, відданим патріотом і героєм, який мужньо захищав Україну, її свободу та Незалежність. Про важку втрату повідомляють у навчальному закладі.

Іван Володимирович Лях народився 28 березня 1983 року, і до останнього дня залишався вірним військовій присязі та своїй Батьківщині. Його смерть стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів, однокласників, вчителів та всіх, хто його знав.

Ця трагедія залишить глибокий слід у серцях всіх, хто мав честь бути поруч з Іваном. Немає слів, які могли б втішити батьків та родину, які втратили свого сина, друга і героя.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині Ляхів, друзям, побратимам, всім, хто знав і любив Івана. Нехай пам’ять про його відвагу, жертовність та відданість Батьківщині залишиться в наших серцях навіки.

Вічна і світла пам’ять Герою!