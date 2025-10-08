Іван Навольський заявив про масову фальсифікацію підписів власників паїв на Тернопільщині

Село Бедриківці опинилося в центрі земельного скандалу. Директор МПП «Арма» Іван Навольський повідомив, що орендар паїв ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» та попередній орендар ПрАТ «Райз-Максимко», яке нині визнано банкрутом, нібито масово фальсифікували підписи власників паїв і незаконно продовжили договори оренди на 7 років до 2032 року у державних реєстраторів ЦНАП Білобожницької громади.

«Просимо власників паїв та їхніх родичів бути обачними та не підписувати жодних документів від представників цих компаній», — наголошує Іван Навольський.

За його словами, через дії ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» жителі Бедриківців позбавлені можливості користуватися своєю землею. МПП «Арма» закликає мешканців здати паї в оренду саме їм, щоб земля працювала на всю громаду.

Директор підприємства додає: «Ми не просто обробляємо землю — ми вкладаємось у село. Попереду багато роботи: відреставрувати Братську Могилу, зробити ремонт будинку культури. Це можливо лише тоді, коли працюємо разом».

МПП «Арма» обіцяє працювати відкрито і чесно, запевняючи, що громада відчує користь від спільної праці: роботу, урожай і добробут для кожного мешканця.