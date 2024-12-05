На Чортківщині п’яний водій спровокував ДТП з потерпілими

Порушення правил безпеки дорожнього руху інкримінують слідчі поліції Тернопільщини двом водіям, причетним до автопригод з травмованими. Один із них сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

Третього грудня на спецлінію поліції близько 13:10 надійшло повідомлення від жителя Тернопільського району про аварію. Чоловік заявив, що збив людину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись у лівій смузі на вулиці Бережанська, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла – 17-річна тернополянка. Дівчина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Чергова автопригода з потерпілими трапилася в одному із сіл Чортківського району. При виїзді на місце ДТП працівники Чортківського районного управління поліції встановили, що житель Хмельниччини, керуючи автомобілем Škoda Octavia, не впорався з керуванням, з’їхав з головної дороги на другорядну та допустив зіткнення з Audi A4. Водія Audi з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні.

У ході перевірки стало відомо, що водій-порушник сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. У його крові газоаналізатор показав 1,23 проміле алкоголю. За даним фактом правоохоронці відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Триває слідство.