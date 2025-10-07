Ваажався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Ігор Кривогубець з Тернопільщини

Борсуківська громада знову у жалобі.

У селищній раді повідомляють про втрату нашого юного земляка — КРИВОГУБЦЯ Ігоря Вікторовича з села Нападівка (05 квітня 2001 року народження).

Старший стрілець, вірний військовій присязі, загинув 31 грудня 2024 року у бою за незалежність і свободу України. Виявивши незламність, стійкість і мужність, Ігор загинув під час виконання бойового (спеціального) завдання в районі населеного пункту Сонцівка Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з невідомого напрямку.

Тривалий час захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося, що його життя обірвалося на фронті…

Світла пам’ять і вічна шана Герою, який віддав найдорожче — своє життя за мир і майбутнє України.

Вічна пам’ять Захиснику! Герої не вмирають! 🇺🇦