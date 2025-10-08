Під час виконання службового обовʼязку загинув Олександр Тюрін з Волочиської громади

03 жовтня 2025 року, під час виконання службового обовʼязку, загинув Тюрін Олександр Володимирович, 1976 року народження, житель села Мирівка. Повідомляє Волочиська міська рада.



Він був старшим стрільцем, справжнім патріотом, гідним сином своєї Батьківщини.



Олександр віддав життя, стоячи на захисті нашого спокою та майбутнього.



Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.



Про дату та час церемонії прощання повідомимо додатково.



Вічна шана і світла памʼять Герою.

