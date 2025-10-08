 1500 доларів за зняття з військового обліку: у Тернополі викрили шахрая

1500 доларів США за зняття з військового обліку – в отриманні неправомірної вигоди підозрюють тернополянина

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури мешканцю Тернополя повідомили про підозру в одержаннінеправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 54-річний мешканець Тернополя пообіцяв місцевому жителю, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку призовників, зняти його з реєстру. Чоловік запевнив, що через знайомства може вплинути на службових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вартість цієї послуги оцінив у 1500 доларів США.

Щоб якнайшвидше змусити військовозобов’язаного надати кошти, фігурант залякував тим, що у разі затримання його одразу направлять на передову без належної підготовки.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання ним 1500 доларів США неправомірної вигоди відповідно до ст. 208 КПК України.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.