У чому різниця між брендом BOSS і HUGO BOSS
Бренд BOSS давно став символом німецької якості, елегантності та дисципліни стилю. Багатьох покупців плутає те, що під брендом Hugo Boss існують дві лінії — BOSS і HUGO. Чим вони відрізняються, до якої аудиторії звертаються й який стиль уособлюють — розберімося детальніше.
Історія бренду: від класики до двох напрямів
Історія компанії Hugo Boss почалася ще у 1924 році в німецькому місті Метцинген. Спершу це була фабрика чоловічого одягу, що спеціалізувалася на якісному пошитті костюмів. Після Другої світової війни бренд поступово перетворився на синонім ділового стилю, а до 1980-х років став одним із найвідоміших у Європі.
З розвитком моди й появою нових поколінь дизайнерів компанія вирішила розділити колекції за напрямами, щоб задовольнити різні потреби своїх клієнтів. Так з’явилися дві окремі лінії — BOSS і HUGO.
BOSS: класика, що не втрачає актуальності
Лінія BOSS — це сучасна еволюція класики. Вона орієнтована на тих, хто цінує строгість, якість і позачасовий стиль. Основна філософія — елегантність без надмірностей.
Колекції BOSS вирізняються чітким кроєм, стриманими кольорами, дорогими матеріалами й продуманими деталями. Це той самий костюм, який ідеально сидить. Пальто з бездоганною лінією плечей і сукня, що виглядає лаконічно, але дорого.
BOSS — вибір для тих, хто цінує структуру, впевненість і професіоналізм. У речах цього напряму легко виглядати доречно як на роботі, так і на вечірньому заході.
Ключові риси стилю BOSS:
- строгий крій, що підкреслює фігуру;
- преміальні тканини — вовна, кашемір, шовк, бавовна з еластаном;
- спокійна кольорова палітра: чорний, сірий, темно-синій, карамельний, айворі;
- мінімум декоративних елементів, максимум якості в деталях.
HUGO: молодість, сміливість, самовираження
Другий напрям, HUGO, з’явився як відповідь на потребу молодої аудиторії, яка хоче експериментувати з модою, зберігаючи якість і стиль.
HUGO — це про свободу, неформальність і самовираження. Тут менше ділового протоколу, зате більше динаміки та сучасних ідей.
У колекціях HUGO часто використовують нестандартні поєднання кольорів, вільні силуети, графічні принти, спортивні деталі. Це стиль для міських жителів, які цінують індивідуальність і не бояться виглядати яскраво.
Ключові риси стилю HUGO:
- розслаблений крій і сучасний силует;
- акценти на кольорі: червоний, білий, графітовий, хакі, іноді неонові вставки;
- експерименти з матеріалами — від нейлону до деніму й трикотажу;
- баланс між вуличною модою та smart-casual.
HUGO часто з’являється у колабораціях з артистами, діджеями, спортсменами — тими, хто мислить креативно й цінує власний стиль.
Як обрати свій напрям
Вибір між BOSS і HUGO залежить від способу життя.
Якщо ви шукаєте речі для роботи, ділових зустрічей і подорожей, де важлива елегантність і комфорт — вам ближче BOSS. Ця лінія створена для тих, хто любить впевненість у кожній деталі.
Якщо ж вам до душі більш вільний, експресивний стиль і ви не боїтеся експериментів — обирайте HUGO. Це вибір молодих і динамічних, хто хоче виглядати сучасно, але залишатися собою.
Філософія однієї компанії
Попри різницю в естетиці, обидва напрями поєднує спільна ідея — якість, комфорт і впевненість у собі.
Компанія HUGO BOSS AG залишається вірною своїм німецьким кореням: ідеальна посадка, точність крою та увага до деталей — це основа кожної колекції. Просто тепер вона пропонує різні способи вираження цієї ідеї.