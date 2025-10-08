Чортківська громада контролюватиме теплопостачання та тарифну політику

Чортківська громада зробила важливий крок до енергетичної незалежності. Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради, у власність громади передано котельні, які раніше перебували на балансі обласного комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго».

Відтепер теплопостачання у Чорткові забезпечуватиме комунальне підприємство «Чортків водоканал», яке вже отримало всі необхідні ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

У межах цього процесу 12 громадам Тернопільщини передано 24 діючі котельні, що дозволить місцевим органам влади ефективніше управляти об’єктами теплопостачання та гарантувати стабільну роботу бюджетних установ.

Що зміниться для громади

Передача котелень у комунальну власність відкриває для Чорткова нові можливості:

✔️ самостійно визначати строки початку та завершення опалювального сезону;

✔️ оптимізовувати бюджетні витрати;

✔️ модернізувати обладнання та переходити на альтернативні джерела енергії;

✔️ формувати власну тарифну політику;

✔️ підвищувати рівень енергетичної безпеки в умовах криз.

Міський голова Володимир Шматько наголосив, що Чортків давно був готовий до такого рішення:

«Ми тепер повністю контролюємо процес підготовки до опалювального сезону, можемо швидше реагувати на потреби установ і ефективніше планувати витрати. У Чорткові котельні забезпечують теплом виключно бюджетні організації, тому ми розробляємо стратегію модернізації інфраструктури та впроваджуємо інвестиційну складову у тариф, щоб підвищити енергоефективність».

Чортківська громада активно працює над зменшенням використання природного газу та поступово переходить на альтернативні джерела енергії. На об’єктах із твердопаливними котлами опалювальний сезон уже стартував.

Такий крок дозволить громаді не лише підвищити енергонезалежність, а й створити основу для сталого розвитку у сфері теплопостачання.