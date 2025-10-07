18:29 | 7.10.2025
Без води на день: де саме у Тернополі 9 жовтня проведуть ремонт

До двох тернопільських вулиць частково призупинять подачу води 9 жовтня, повідомляє Тернопільводоканал.

🛠У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі з 09.00 до 20.00 год 9 жовтня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків за адресами:

🔹вул Київська №8А, 8Б, 8В, 8Г;
🔹вул. Олександра Смакули №1, 2.

📍Без води також будуть адміністративні приміщення за вищевказаними адресами.

Тернопільводоканал просить вибачення за тимчасові незручності та закликає завчасно зробити запаси води.🚰

