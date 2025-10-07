Тернопільська митниця долучилася до інтенсиву Go Export
У Тернополі відбувся офлайн-інтенсив Go Export, який об’єднав підприємців області, експортерів та представників влади навколо теми виходу українського бізнесу на міжнародні ринки.
До участі в інтенсиві долучилося керівництво Тернопільської митниці.
Вступним словом до присутніх звернувся в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора, який підкреслив, що ефективний експорт – це показник зрілості економіки, а також результат злагодженої взаємодії бізнесу та державних інституцій.
«Ми прагнемо, щоб наш бізнес мислив масштабно, діяв упевнено й відчував підтримку митниці. Якщо ви готові відкривати нові ринки – ми поруч, щоб допомогти зробити цей шлях прозорим і передбачуваним», – зазначив Юрій Мацібора.
Під час панельної дискусії керівник Тернопільської митниці закликав підприємства не відкладати з отриманням статусу авторизованих економічних операторів (АЕО), а також спрощень, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту (NCTS).
Ці своєрідні «сертифікати довіри» від митниці відкривають бізнесу реальні переваги: скорочують логістичні витрати, економлять час на митне оформлення, забезпечують безперервність виробничих процесів і постачання продукції, а також дозволяють працювати за спрощеною системою «один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія».
«Сьогодні Тернопільська митниця оформляє майже 20% усіх транзитних декларацій Т1 в Україні, що власне, демонструє активу міжнародну торгівлю та довіру бізнесу до митниці, як партнера», – додав Юрій Мацібора.
Учасники інтенсиву отримали практичні знання щодо побудови експортної стратегії, вибору ринків, міжнародних закупівель, технічних вимог ЄС і митних формальностей.
Серед спікерів – провідні експерти у сфері експорту:
- Ольга Гвоздьова, радниця Офісу з розвитку підприємництва та експорту;
- Анна Міленіна, радниця Офісу з розвитку підприємництва та експорту;
- Галина Перепелиця, консультантка з питань експорту до ЄС і технічного регулювання;
- Андрій Тодощук, голова Асоціації професійних митних посередників.
Тернопільщина має значний експортний потенціал, а партнерство між митницею та бізнесом є основою стабільного розвитку регіону й розширення присутності українських товарів на світових ринках.