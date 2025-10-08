Тернополянка Уляна Гербут отримала премію Президента України

Випускниця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка 2025 року Уляна Гербут отримала сертифікат на здобуття премії Президента України. Із цим досягненням тернополянку особисто привітав Володимир Зеленський. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Вручення сертифікату відбулося у Києві під час урочистої зустрічі Глави держави з педагогами та активною молоддю країни. Уляна отримала президентську премію як переможниця міжнародної учнівської олімпіади.

Нагадаємо, тернополянка здобула бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, що відбулася в індійському місті Мумбай. Дівчина представляла Україну в складі національної збірної.

Вітаємо Уляну Гербут та бажаємо подальших успіхів на науковій ниві!