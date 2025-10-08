Сьогодні в Саранчуківській громада може бути гучно
Увага, важлива інформація!
Сьогодні протягом дня на території Саранчуківської ТГ Тернопільського району можуть бути чутні звуки вибухів. Повідомляють в головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
Причина — планова робота піротехніків ДСНС, які знищують раніше виявлені вибухонебезпечні предмети.
🔸 Усе відбувається під контролем фахівців
🔸 Підстав для тривоги немає
🔸 Просимо зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію
Дякуємо за розуміння!