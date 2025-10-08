Сьогодні в Саранчуківській громада може бути гучно

Увага, важлива інформація!

Сьогодні протягом дня на території Саранчуківської ТГ Тернопільського району можуть бути чутні звуки вибухів. Повідомляють в головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Причина — планова робота піротехніків ДСНС, які знищують раніше виявлені вибухонебезпечні предмети.

🔸 Усе відбувається під контролем фахівців

🔸 Підстав для тривоги немає

🔸 Просимо зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію

Дякуємо за розуміння!

