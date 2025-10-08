18:10 | 8.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Сьогодні в Саранчуківській громада може бути гучно

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Увага, важлива інформація!
Сьогодні протягом дня на території Саранчуківської ТГ Тернопільського району можуть бути чутні звуки вибухів. Повідомляють в головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
Причина — планова робота піротехніків ДСНС, які знищують раніше виявлені вибухонебезпечні предмети.
🔸 Усе відбувається під контролем фахівців
🔸 Підстав для тривоги немає
🔸 Просимо зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію
Дякуємо за розуміння!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *