Через ворожі атаки на залізниці — зміни в курсуванні поїздів на важливих напрямках
Внаслідок ворожих атак ускладненою рух поїздів Ніжинського напрямку. Повідомляють в Укрзалізниці.
У звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:
№46 Ужгород — Харків,
№113 Харків — Львів,
№786 Київ — Терещенська,
№116 Київ — Суми,
779 Суми — Київ.
787 Терещенська — Київ.
Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години.
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:
🚫№6901 Носівка — Київ (Північна)
🚫№6903 Ніжин — Київ-Волинський
🚫№6907 Ніжин — Київ (Північна)
🚫№6909 Ніжин — Київ (Північна)
🚫№6674 Немішаєве — Святошин
За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
🚊➡️№895 Конотоп — Фастів
🚊➡️№892/891 Фастів — Славутич