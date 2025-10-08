Через ворожі атаки на залізниці — зміни в курсуванні поїздів на важливих напрямках

Внаслідок ворожих атак ускладненою рух поїздів Ніжинського напрямку. Повідомляють в Укрзалізниці.



У звʼязку з цим зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:



№46 Ужгород — Харків,

№113 Харків — Львів,

№786 Київ — Терещенська,

№116 Київ — Суми,

779 Суми — Київ.

787 Терещенська — Київ.



Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години.



Сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:

🚫№6901 Носівка — Київ (Північна)

🚫№6903 Ніжин — Київ-Волинський

🚫№6907 Ніжин — Київ (Північна)

🚫№6909 Ніжин — Київ (Північна)

🚫№6674 Немішаєве — Святошин



За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

🚊➡️№895 Конотоп — Фастів

🚊➡️№892/891 Фастів — Славутич

