У Тернополі 16-річний юнак вдруге попався за кермом без прав

Інспектор служби освітньої безпеки Патрульної поліції Тернопільської області під час обстеження території школи зафіксував порушення правил дорожнього руху. Водій автомобіля Mercedes-Benz проігнорував вимогу дорожнього знаку 3.21 “В’їзд заборонено”.

Після зупинки транспортного засобу з’ясувалося, що за кермом перебував 16-річний хлопець, який вже раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування без посвідчення водія.

Цього разу неповнолітній знову не мав права керування автомобілем і не пред’явив документів на транспортний засіб.

На порушника склали адміністративні протоколи за:

ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП;

ч. 1 ст. 126 (Відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) КУпАП;

ч. 5 ст. 126 (Повторне керування автомобілем без права керування) КУпАП.

Про випадок повідомили ювенальну превенцію.

Поліція наголошує: керувати транспортними засобами дозволяється лише особам, які отримали посвідчення водія відповідної категорії.