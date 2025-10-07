Домашнє насильство на Тернопільщині: понад 5 тисяч випадків за 9 місяців, 83 % кривдників — чоловіки

Упродовж січня–вересня 2025 року до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 5395 заяв та повідомлень від громадян про факти домашнього насильства. З них насильство вчиняли:

чоловіки — 1584 випадки,

жінки — 314 випадків,

діти — 10 випадків.

За результатами перевірок поліцейські склали 2356 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Слідчі також відкрили 84 кримінальні провадження за ст. 126-1 ККУ (вчинення домашнього насильства), з яких 53 скеровано до суду. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі.

На профілактичному обліку поліції перебуває 1908 осіб, які вчинили домашнє насильство. За дев’ять місяців правоохоронці винесли 1789 термінових заборонних приписів щодо кривдників. Ці приписи можуть включати:

зобов’язання залишити місце проживання постраждалої особи;

заборону на вхід та перебування у житлі постраждалої особи;

заборону будь-яким способом контактувати з постраждалою особою.

Крім того, судами Тернопільської області винесено 30 рішень про застосування обмежувальних приписів та 106 рішень про направлення кривдників на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство.

Поліція Тернопільщини наголошує на важливості своєчасного звернення та попередження домашнього насильства, незалежно від статі кривдника чи постраждалої особи.

Куди звернутися, якщо ви постраждали від насильства:

За номером 102

Тернопільське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 10

тел. (0352) 27-11-70

Сектор протидії домашньому насильству відділу превенції патрульної поліції в Тернопільській області Головного управління Національної поліції: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 1, каб. 2, поверх 4

тел. (0352) 27-11-70 (пн – пт з 9.00 до 18.00)

Якщо вам потрібне екстрене поселення з короткотерміновим перебуванням в безпечних умовах (кризова кімната), зверніться сюди:

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

тел.: +38 (067) 118-98-85 (пн – пт з 9.00 до 18.00)

Соціально-психологічна допомога

Якщо Ви є батьком або матір’ю здобувача освіти, то ви маєте право скористатися послугами шкільного/практичного психолога закладу освіти, в якому навчається Ваша дитина.

Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Тернопільський міський центр соціальних служб»: м. Тернопіль, вул. Медова, 3

тел. (0352) 23-55-92, +38 (098) 174-77-41

Служба первинного соціально-психологічного консультування: м. Тернопіль, вул. Медова 3

тел. (0352) 43-31-00, +38 (098) 174-77-41

Служба первинного соціально-психологічного консультування у Кобзарівському старостинському окрузі

тел. +38 (067) 580-36-96

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства, комунального закладу Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб: тел.: +38 (098) 174-77-41

(пн – чт з 8.30 до 17.15, пт з 8.30 до 15.00)

Медична допомога

Якщо ви постраждали від сексуального насильства, якомога швидше зверніться до лікаря, щоб попередити важкі наслідки для вашого здоров’я:

Швидка медична допомога – 103

тел. +38 (067) 413-03-53 Старший лікар зміни

тел. +38 (067) 413-04-61 Старший диспетчер

Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2, тел. (0352) 25-26-76 (цілодобово)

Травмпункт

(0352) 25-35-63 (цілодобово)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6

тел. +38 (067) 444-86-88, Кол-центр: (0352) 51-98-08 (цілодобово)

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 14

Контакт-центр: тел.: +38 (099) 620-20-40, +38 (067) 620-20-40, +38 (093) 620-20-40 (цілодобово)

Відділення екстреної медичної допомоги (приймальне відділення)

тел. +38 (067) 307-19-81 (цілодобово)

Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства: КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня»: вул. Клінічна, 1

Приймальне відділення: (0352) 23-58-84 (цілодобово)

Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства: КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», Жіноча консультація: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 14

Приймальне відділення: +38 (098) 528-30-30

Координація та правнича допомога

Сектор у справах сім’ї Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради (координація суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі): м. Тернопіль, бульв.Тараса Шевченка, 1 (1-й поверх, каб. 10)

тел. (0352) 52-56-95 +38 (098) 181-95-15 (пн – чт з 8.00 до 17.15, пт з 8.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00)

Відділ соціально-правового захисту дітей Служби у справах дітей Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 1 (4-й поверх, каб. 41)

тел. +38 (098) 180-71-30

Тернопільський відділ надання безоплатної правничої допомоги: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

пн – чт з 9.00 до 18.00

тел. (0352) 52-15-20

Для осіб, які постраждали від насильства, в Україні існує декілька корисних телефонів та ліній підтримки:

Урядовий контактний центр – 1547;

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству – 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного);

Поліція – 102;

Центр надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

Детальніше про служби підтримки:

Урядовий контактний центр (1547):

Надає консультації, психологічну підтримку та можливість реєстрації звернень про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Лінія працює цілодобово і доступна для громадян України, які перебувають за кордоном за номером +38 (044) 284-19-43.

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству – 116 123, 0 800 500 335



Центр надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.