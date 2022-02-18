Міністерство оборони вшанувало пам’ять військового журналіста з Тернопільщини

Заходи вшанування пам’яті військового журналіста з Кременця Дмитра Лабуткіна відбулися в Міністерстві оборони України.

Лабуткін загинув 7 років тому під час боїв у Дебальцевому.

Батьки загиблого, побратими та представники міноборони поклали квіти до пам’ятного знаку із Дзвоном Пам’яті та стелою, в яку вмонтовані осколки снарядів. Матір Дмитра Алла Лабуткіна каже, приїжджають сюди на вшанування пам’яті сина щороку.

“Найбільша біль нашої родини – це втрата нашого сина. Але кожен такий спомин про дитину, про синів наших, кожна записана маленька сторіночка про них в якійсь книзі – це ліки для наших ран. І добре, що відбуваються такі вшанування. Сьогодні день пам’яті Дмитра, День військового журналіста і сьогодні було дуже багато людей, які знали Діму, які з повагою ставляться до його пам’яті. Нам це дуже приємно. Взагалі, батькам приємно, коли не тільки ми знаємо, що наш син герой, а наш народ достойно оцінює їхню пожертву”, – каже жінка.

Нагадаємо, Дмитро Лабуткін – військовий журналіст, який у 2015-му році в окупованому Дебальцевому на Донеччині почепив на бронетранспортер синьо-жовтий прапор і зафільмував це. За словами ексголовного редактора телерадіостудії Міністерства оборони України “Бриз” Івана Чміля, з 21 січня до 16 лютого Дмитру вдалось зібрати й передати документи про перебування російської регулярної армії на території Донбасу, які потім застосували як доказ під час перемовин у Мінську. Дмитро загинув на Донбасі у 2015-у році.

Джерело: Суспільне