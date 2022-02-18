У Тернополі діє близько 60-ти колонок-качалок: адреси

59 колонок-качалок, де можна набирати воду для власних потреб, працює у Тернополі. Там можна також брати воду в разі планових промивань водопровідних мереж чи ремонтних робіт на насосних станціях.

Як повідомляють у КП «Тернопільводоканал», виробничі підрозділи підприємства контролюють їх справність, а лабораторія хіміко-бактеріологічного контролю комунального підприємтва щокварталу відбирає проби води з колонок.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить тернополян дбати про ці засоби водопостачання та повідомляти про несправність трубчастих колодязів диспетчерам аварійної служби за номерами: (0352)51-97-58, +38(050)437-43-53.

Отож, набирати воду тернополяни можуть у діючих колонках-качалках, що знаходяться за адресами: