 «УДАР Віталія Кличка»: Україна має домовитися з іноземними кредиторами про відтермінування виплат та списання частини боргів

У ситуації реальної загрози військового нападу Росії на Україну кожна бюджетна гривня має витрачатися з максимальною ефективністю.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка» та закликали владу домовитися з іноземними кредиторами про списання частини боргів.

УДАРівці наголосили на тому, що Україна має основні кошти спрямовувати на розвиток та підтримку обороноздатності, а не погашення боргів. Відомо, що кожна десята гривня державного бюджету України у 2022 році піде на виплату і обслуговування зовнішнього боргу. Якщо враховувати також виплати за внутрішнім боргом, то майже кожна друга гривня з бюджетних надходжень має піти на сплату боргів, кажуть в партії.

– Сьогодні Україна несе важкий тягар захисту своїх громадян і своєї території від агресивного сусіда. Водночас Україна обороняє не лише себе, але й весь східний фланг Європи та платить за це високу ціну. Від сильної України залежить захист всіх європейських країн. У цьому світлі українська влада має вийти з продуманою стратегією скорочення державного боргу та ініціювати переговори з міжнародними донорами (насамперед із США та Великобританією як підписантами Будапештського меморандуму) щодо відтермінування виплат та списання частини зовнішніх боргів, – зазначили в партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що необхідно вже розпочати переговори з найбільшими іноземними державними кредиторами про реструктуризацію прямого та гарантованого зовнішнього боргу з метою списання його частини або принаймні зниження відсоткового навантаження. Що стосується боргу, який належить приватним зарубіжним кредиторам, то, на думку «УДАРу Віталія Кличка», український уряд має звернутися до урядів іноземних держав щодо сприяння у реструктуризації або списання заборгованості.

– Це важлива складова підвищення обороноздатності та економічної стійкості України в умовах підвищених ризиків зовнішньої агресії, – підкреслили експерти «УДАРу Віталія Кличка». – Невигідні умови кредитів погіршують можливості українського бюджету, вимиваючи кошти, що йдуть на виплату відсотків. Іншим напрямом докладання активних зусиль має стати розробка і ухвалення нормативно-правової бази щодо надання доступу українським банкам до купівлі євробондів України – з метою зниження відсоткового навантаження або вартості обслуговування державного боргу в іноземній валюті.

Домовленості про розстрочку виплат або списання боргів суттєво посилять економічний потенціал України та підвищать шанси вистояти у протистоянні з агресивно налаштованою Росією, підсумовують УДАРівці.