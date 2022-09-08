На Тернопільщині нетверезий водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду

Транспортний засіб зупинили в Почаєві працівники сектору реагування патрульної поліції. Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Тест кермувальник проходити відмовлявся, натомість запропонував патрульним хабар. Поліцейські попередили водія, що за надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це він не зупинився та спробував залишити їм 100 доларів США.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.