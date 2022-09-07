Двоє тернополян потрапили у шахрайські пастки

Втрачені гроші: саме так закінчилися торги в інтернет-мережі для двох мешканців Тернополя. Вони довірилися невідомим продавцям, а вони виявилися аферистами.

42-річний чоловік шукав шини для авто за вигідною ціною. Товар знайшов, домовився про покупку та перевів на картку невідомого 5000 гривень. Товару потерпілий так і не дочекався. Зникло й оголошеня про продаж. Жертва обману звернувся в поліцію.

Повірила у чесність продавця ще одна мешканка обласного центру. Дівчина хотіла придбати мобільний. Оголошення про продаж мобілки тернополянка знайшла в соцмережі. Продавець навіть додаткові фото скинув і ціну знизив, а згодом надіслав фішингове посилання на оплату. Потерпіла збагатила афериста на 11 тисяч гривень.

Довелося терефонувати в поліцію. За обома фактами шахрайств відериті кримінальні провадження, слідчі встановлюють особи зловмисників.

Працівники поліції вкотроре наголошують: немає жодних гарантій, що покупець чи продавець не виявиться шахраєм. Тому читайте відгуки, просіть фото товару, а головне – не оплачуйте наперед дороговартісний товар, домовляйтеся про мінімальний завдаток та післаплату.

Не переходьте на сумнівні посилання, які надсилають невідомі, перевіряйте їх та мобільні продавціі на сайті кіберполіції у розділі “Stop fraud”: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/