Прокуратура оскаржує запобіжний захід для податківця з Тернополя

Прокуратора оскаржує рішення суду про заставу для заступника начальника податкової служби Тернопільщини. Посадовця підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів у підприємця.

Поки триває досудове розслідування, Сергій Бабій вийшов з-під варти, сплативши заставу. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

“Оскільки у клопотанні прокурор не ставив питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави, а лише йшлося про тримання під вартою, то прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення суду”, – каже Леся Гурецька.

Нагадаємо, заступнику начальника податкової служби Тернопільщини Сергію Бабію оголосили про підозру 1 вересня. Про це розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова. За її словами, при затриманні підозрюваний чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі.

Також він завдав травм одному із правоохоронців. Під час обшуків у помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси.

Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом на заставу мільйон 40 тисяч гривень. Під час засідання підозрюваний заперечував опір під час затримання.