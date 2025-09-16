На Тернопільщині вантажний потяг розʼїхав чоловіка, який сидів між пероном і колією

15 вересня, близько 23:18, на лінію “102” надійшло повідомлення про трагічний інцидент на залізничній станції села Озерна. Вантажний потяг сполученням «Тернопіль-Клепарів» травмував чоловіка, який сидів між пероном і колією. Чоловік, який не реагував на звукові сигнали потяга, загинув від отриманих травм.

На місце події виїхали працівники Зборівського відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі, які прибули на місце, лише констатували смерть потерпілого.

За попередніми даними, загиблий — житель Зборівської громади, 1965 року народження. Машиніст потяга, який скоїв екстрене гальмування, зазначив, що чоловік не реагував на звукові сигнали потяга, що привело до трагічного інциденту. Потяг зачепив потерпілого, і він помер на місці.

Зараз вирішується питання про внесення цього випадку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Для з’ясування причин інциденту у машиніста були відібрані зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поради безпеки для пішоходів та пасажирів залізниць

Поліція наголошує на важливості дотримання правил безпеки на залізничних станціях і поблизу колій. Перехід через колії, перебування між пероном та колією є смертельно небезпечним. Всі пасажири повинні бути уважними і не нехтувати сигналами потягів, щоб уникнути подібних трагедій.