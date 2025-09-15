Перші енергонезалежні котеджі у Тернополі від “Креатор- Буд” стартували у продажу

Життя без електрики у Тернополі можливе. Перші енергонезалежні котеджі Беверлі Хіллз deluxe підключені до традиційної мережі та мають альтернативне живлення. 🔋



Автономність кожного котеджу забезпечується завдяки встановленим монокристалічним панелям, акумуляторам та інверторам. Сонячні панелі забезпечують автономне електропостачання, а власна генерація електроенергії дозволяє економити або повністю уникнути витрат. Зручність системи полягає у тому, що керувати нею можна за допомогою додатку з ґаджета на відстані.





Котеджне містечко «Беверлі Хіллз DELUXE» розташоване у мікрорайоні Березовиця, на вулиці Микулинецькій, за 10 хв. до центру. Поруч садок, школа й уся необхідна інфраструктура.



Усі деталі щодо цін дізнавайтесь в офісах продажу компанії, що за адресами:

📍 Микулинецька, 116 (068 002 1111)

📍 Листопадова, 1 (050 652 7007)