Музей у Шумську стане домом для недільної школи ПЦУ

Приміщення, де раніше діяв місцевий музей, за рішенням сесії міської ради передано у власність Парафії Преображення Господнього Православної Церкви України. Міський голова Шумська Вадим Боярський повідомив, що це приміщення стане осередком духовного розвитку для місцевих дітей — тут буде діяти недільна школа.

Згідно з умовами передачі, історичний фасад будівлі буде збережено, а приміщення не можна буде передавати іншому власнику принаймні протягом наступних 10 років. Міський голова висловив сподівання, що у новому центрі духовного життя зростатиме не одне покоління маленьких християн, які будуть вивчати Божі заповіді та вчитися любові, доброті та вірності Богові.

Віримо, що тут наші діти будуть не лише отримувати духовну освіту, а й розвиватися як особистості, що плекають цінності християнства.