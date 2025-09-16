Український ритейлер DOMINO понад 20 років допомагає своїм клієнтам знаходити власний стиль за допомогою преміальних речей. Під керівництвом Антона Шухніна компанія перетворилася на мережу мультибрендових бутиків та онлайн-магазин, де можна придбати одяг, взуття й аксесуари класу «люкс».

Баєри та стилісти-консультанти — люди, які формують ексклюзивний асортимент DOMINO

У команді DOMINO працюють досвідчені баєри, які добре знаються на моді та відбирають для українських покупців найкращі брендові речі. Вони завжди знають, що вчора справило фурор на показах у Мілані, Парижі чи Нью-Йорку, і що буде в тренді завтра.

Стилісти DOMINO складають добірки образів із речей різних модних домів. Фотографії нових образів у презентаціях відомих українців регулярно з’являються на сайті DOMINO, а також на сторінках Elle, L’officiel-online, Vogue та інших модних журналів. Крім того, стилісти створюють образи для лукбуку мережі мультибрендових магазинів, обличчям яких уже були топмоделі Алла Григор’єва та Анна Андрес.

Якщо баєри забезпечують постачання модних речей в Україну, то стилісти надихають покупців своїми ідеями поєднання різних елементів гардероба. Вони допомагають створити ідеальний образ для офіційного заходу, ділових переговорів, подорожі та інших подій. Кожен охочий може записатися на індивідуальну примірку зі стилістом на сайті domino.ua або за телефоном 0 800 33 00 40.

Фотографи, дизайнери, SMM та контент-менеджери — «невидимки», робота яких завжди на видноті

DOMINO активно розвиває свій інтернет-магазин, який став чимось більшим, ніж просто місцем для покупок. Усе, що ви бачите на сайті — від рекламних банерів до карток товарів, створено спеціалістами, які зазвичай залишаються в тіні. Саме завдяки їм сайт і соцмережі DOMINO мають такий стильний вигляд.

Щоб клієнт отримав саме той товар, який бачить на фото, кожен кадр ретельно продумується. У студії DOMINO фотограф не просто робить знімок, а налаштовує світло, підбирає фон і працює з текстурою тканини. Водночас контент-менеджер створює опис товару, дизайнери відповідають за візуальну частину сайту, а SMM-менеджери перетворюють увесь контент на історію бренду, за якою можна спостерігати в реальному часі в соцмережах.

Логісти та кур’єри DOMINO — люди, завдяки яким ви вчасно отримуєте замовлення

Логісти координують переміщення речей між складами та магазинами територією України. Наразі працює сім мультибрендових бутиків та інтернет-магазин, у якому представлено речі понад 200 марок.

Кур’єри доставляють замовлення по Києву та Одесі, а також у радіусі 20 км від них. Вони — обличчя компанії та безпосередньо формують враження в клієнтів, які купують люксові речі в інтернет-магазині DOMINO.

Перераховувати всіх спеціалістів, що працюють на українського ритейлера, можна довго, адже їх аж 250. І на чолі цієї команди стоїть Антон Шухнін.

Свідомий український бізнесмен, який реагує на актуальні виклики

Антон Шухнін, який очолює компанію DOMINO понад 20 років, — не просто бізнесмен, що дбає про розвиток і прибуток компанії. Він узяв на себе важливу просвітницьку місію інтеграції українців у глобальний модний простір, а також під час війни активно підтримує ЗСУ та співгромадян, які найбільше від неї постраждали. Шухнін регулярно спрямовує частину коштів від продажів своїх магазинів на потреби захисників України і займається благодійністю. Такий підхід доводить, що бізнес може бути не лише успішним, а й корисним для суспільства.