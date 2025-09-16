Правоохоронці затримали директора Зборівського коледжу за корупційні діяння

На Тернопільщині правоохоронці затримали Ігоря Баліцького, директора Зборівського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, повідомляють Тернополяни. За інформацією слідства, керівник навчального закладу вимагав 500 доларів США від 41-річного військовозобов’язаного за зарахування його на навчання, щоб той зміг уникнути служби в Збройних силах України.

Затримання на гарячому

За даними правоохоронців, незаконну діяльність Баліцького викрили слідчі ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Фігурант був затриманий під час отримання обумовленої суми хабаря у 500 доларів.

Викриття корупційної схеми

Слідством встановлено, що директор коледжу пообіцяв своєму знайомому допомогти уникнути мобілізації та вступити до навчального закладу для отримання відстрочки від служби в армії. Вартість такої «послуги» становила 500 доларів. Після того як Баліцький отримав гроші, правоохоронці затримали його за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу.

Підозра за корупційні діяння

Проти Ігоря Баліцького було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Покарання за це передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Позиція правоохоронців і подальші кроки

Правоохоронці планують обрати для Баліцького запобіжний захід. Триває досудове розслідування, й з’ясовуються усі обставини правопорушення.