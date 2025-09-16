Верховна Рада пропонує відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, які приймають ВПО

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №14037, який пропонує важливі зміни до мобілізаційного законодавства. Документ передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які безоплатно надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Законопроєкт вносить зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, додаючи нову умову для надання відстрочки — військовозобов’язані, які забезпечують двох або більше ВПО житлом безкоштовно, можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Що передбачає законопроєкт

Безкоштовне надання житла. Військовозобов’язані, які надають своє житло для постійного чи тимчасового проживання двом або більше внутрішньо переміщеним особам безкоштовно, зможуть подати заявку на відстрочку від мобілізації. Підтвердження статусу ВПО. Внутрішньо переміщені особи повинні щомісяця підтверджувати свій статус у спосіб, затверджений Кабінетом Міністрів України, або надавати нотаріально оформлений договір, який підтверджує проживання у наданому житлі. Оформлення договору. Для того, щоб отримати відстрочку, між військовозобов’язаним та ВПО має бути оформлений нотаріально завірений договір, який стане підставою для надання відстрочки від мобілізації.

Що це змінить на практиці?

Цей законопроєкт надає військовозобов’язаним стимул до допомоги ВПО в умовах війни. Окрім того, він заохочує надавати безкоштовне житло людям, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, надаючи їм певний захист від мобілізації. Також ця ініціатива може сприяти зростанню кількості доступного житла для внутрішньо переміщених осіб, що є важливим в умовах бурхливого збільшення їх кількості.

Законопроєкт наразі знаходиться на стадії розгляду у Верховній Раді України, і його подальша доля залежатиме від результатів голосування.