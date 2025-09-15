Хмельниччина втратила Олександра Гайдука

Сьогодні вночі відійшов у вічність Захисник України – Гайдук Олександр Володимирович, 1988 року народження, житель села Яхнівці. Повідомляє Волочиська міська рада.

Нехай Господь дарує сили рідним і близьким пережити це горе. Ми разом із вами схиляємо голови у скорботі.

Прощання з нашим Захисником відбудеться завтра, 16 вересня 2025 року.

Прибуття Героя на Щиті до його батьківського дому у селі Яхнівці очікується о 09:00.

Після прощання у селі, траурна процесія вирушить до міста Вишгород, де відбудеться вшанування пам’яті Олександра та його поховання.

Закликаємо всіх небайдужих прийти та віддати останню шану нашому захиснику.

Світла пам’ять Герою! Вічна слава!

Відповідно до розпорядження міського голови, 16 вересня 2025 року у Волочиській громаді оголошується днем жалоби. Усі святкові та розважальні заходи скасовуються. Також просять приспустити державні прапори.