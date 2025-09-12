21:04 | 12.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Втрата для Тернопільщини: загинув Ігор Слободян

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сумна звістка огорнула Бучацьку громаду, повідомляють у міській раді. Загинув Ігор Слободян, механік-водій танкового взводу, який служив за контрактом. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, на фронті 11 вересня 2025 року біля населеного пункту Водянське на Донеччині.

Ігор Слободян народився в 1982 році в селі Підзамочок Бучацької громади. Він став прикладом мужності, відданості та вірності своїй Батьківщині, героїчно виконуючи свій обов’язок. Втрата такого чоловіка — важкий удар для родини та громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна пам’ять нашому Герою, який поклав своє життя за свободу та незалежність України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *