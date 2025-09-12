Втрата для Тернопільщини: загинув Ігор Слободян

Сумна звістка огорнула Бучацьку громаду, повідомляють у міській раді. Загинув Ігор Слободян, механік-водій танкового взводу, який служив за контрактом. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, на фронті 11 вересня 2025 року біля населеного пункту Водянське на Донеччині.

Ігор Слободян народився в 1982 році в селі Підзамочок Бучацької громади. Він став прикладом мужності, відданості та вірності своїй Батьківщині, героїчно виконуючи свій обов’язок. Втрата такого чоловіка — важкий удар для родини та громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Ігоря. Вічна пам’ять нашому Герою, який поклав своє життя за свободу та незалежність України.