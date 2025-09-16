13-річна дитина після падіння з мотоцикла опинилася у канаві: медики врятували життя

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 13-річна дитина. За попередніми даними, дитина впала з мотоцикла та опинилася у канаві.

На місце події швидко прибула бригада екстреної медичної допомоги КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради, повідомляють у медичному закладі.

Стан на момент огляду:

Притомність : сопор (ШКГ 9 балів)

Спонтанне дихання : різко пригнічене, неадекватне

Шкіра : бліда, ціаноз носогубного трикутника

Зовнішніх ушкоджень та критичної кровотечі : не виявлено

Пульс : на периферичних артеріях не визначався, на центральних — різко ослаблений

Шкіра: холодна, з вираженим ціанозом

Надана допомога:

Іммобілізація на щиті та транспортування до автомобіля ЕМД

Катетеризація периферичної вени, старт протишокової інфузійної терапії

Інтубація трахеї, переведення на ШВЛ

Зігрівання пацієнта

Постійний моніторинг життєвих функцій

Стан після проведених заходів:

Часткова стабілізація: дихання підтримується апаратно, пульсація на периферичних артеріях відновлена. Загальний стан — стабільно важкий.

Госпіталізація:

Дитину госпіталізовано до багатопрофільного стаціонару у супроводі бригади ЕМД.

Склад бригади:

Лікар — Гиренко Максим Володимирович

Лікар-інтерн — Струкова Катерина Володимирівна

Парамедик — Шостак Тарас Степанович

Екстрений медичний технік — Колісник Юрій Анатолійович