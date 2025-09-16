13-річна дитина після падіння з мотоцикла опинилася у канаві: медики врятували життя
У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 13-річна дитина. За попередніми даними, дитина впала з мотоцикла та опинилася у канаві.
На місце події швидко прибула бригада екстреної медичної допомоги КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради, повідомляють у медичному закладі.
Стан на момент огляду:
Притомність: сопор (ШКГ 9 балів)
Спонтанне дихання: різко пригнічене, неадекватне
Шкіра: бліда, ціаноз носогубного трикутника
Зовнішніх ушкоджень та критичної кровотечі: не виявлено
Пульс: на периферичних артеріях не визначався, на центральних — різко ослаблений
Шкіра: холодна, з вираженим ціанозом
Надана допомога:
Іммобілізація на щиті та транспортування до автомобіля ЕМД
Катетеризація периферичної вени, старт протишокової інфузійної терапії
Інтубація трахеї, переведення на ШВЛ
Зігрівання пацієнта
Постійний моніторинг життєвих функцій
Стан після проведених заходів:
Часткова стабілізація: дихання підтримується апаратно, пульсація на периферичних артеріях відновлена. Загальний стан — стабільно важкий.
Госпіталізація:
Дитину госпіталізовано до багатопрофільного стаціонару у супроводі бригади ЕМД.
Склад бригади:
Лікар — Гиренко Максим Володимирович
Лікар-інтерн — Струкова Катерина Володимирівна
Парамедик — Шостак Тарас Степанович
Екстрений медичний технік — Колісник Юрій Анатолійович