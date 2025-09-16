15:22 | 16.09.2025
13-річна дитина після падіння з мотоцикла опинилася у канаві: медики врятували життя

У Тернопільській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 13-річна дитина. За попередніми даними, дитина впала з мотоцикла та опинилася у канаві.

На місце події швидко прибула бригада екстреної медичної допомоги КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Тернопільської обласної ради, повідомляють у медичному закладі.

Стан на момент огляду:

  • Притомність: сопор (ШКГ 9 балів)

  • Спонтанне дихання: різко пригнічене, неадекватне

  • Шкіра: бліда, ціаноз носогубного трикутника

  • Зовнішніх ушкоджень та критичної кровотечі: не виявлено

  • Пульс: на периферичних артеріях не визначався, на центральних — різко ослаблений

  • Шкіра: холодна, з вираженим ціанозом

Надана допомога:

  • Іммобілізація на щиті та транспортування до автомобіля ЕМД

  • Катетеризація периферичної вени, старт протишокової інфузійної терапії

  • Інтубація трахеї, переведення на ШВЛ

  • Зігрівання пацієнта

  • Постійний моніторинг життєвих функцій

Стан після проведених заходів:
Часткова стабілізація: дихання підтримується апаратно, пульсація на периферичних артеріях відновлена. Загальний стан — стабільно важкий.

Госпіталізація:
Дитину госпіталізовано до багатопрофільного стаціонару у супроводі бригади ЕМД.

Склад бригади:

  • Лікар — Гиренко Максим Володимирович

  • Лікар-інтерн — Струкова Катерина Володимирівна

  • Парамедик — Шостак Тарас Степанович

  • Екстрений медичний технік — Колісник Юрій Анатолійович

