У Тернополі затримали пʼяного 18-річного водія

У Тернополі патрульні зупинили автомобіль Audi, водій якого порушив правила дорожнього руху та керував транспортом під впливом алкоголю. 18-річний керманич не ввімкнув світловий покажчик при зміні напрямку руху, а під час спілкування з патрульними виявився у стані алкогольного сп’яніння.

Прилад Drager зафіксував результат — 1,60 проміле, що значно перевищує допустиму норму. Крім того, поліцейські встановили, що водій не має права керування, а раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення.

За результатами перевірки, патрульні відсторонили порушника від керування та склали низку адміністративних матеріалів, зокрема:

Постанова за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху).

Протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування ТЗ без права керування).

Протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ у стані сп’яніння).

Порушення ПДР та алкоголь на дорозі — небезпечне поєднання. Залишайтеся уважними та відповідальними за свою безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху!