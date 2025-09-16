Було лише 25 років, – на війні загинув захисник Андрій Чубарай з Тернопільщини

У бою з російськими загарбниками загинув Захисник України, наш земляк Андрій Чубарай. Повідомляють у заліщицькій міській раді.

Андрій був добровольцем, мужнім і відданим сином України. Йому було лише 25 років. Він свідомо став на захист Батьківщини і віддав за неї своє життя.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, бабусі Тетяні Панасівні, дідусеві Миколі Гнатовичу, рідним і близьким. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.