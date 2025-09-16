Обмеження руху та перевірки: СБУ бере Львів на три дні під контроль
З 16 по 18 вересня 2025 року Служба безпеки України проведе контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова. У заходах братимуть участь також Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України, Державна прикордонна служба України та Національна гвардія.
Основна мета цих заходів — запобігання терористичним і диверсійним проявам, нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності, а також підвищення безпеки громадян в умовах триваючої російської агресії проти України.
Що чекає львів’ян:
-
Обмеження на проходу та проїзд. У період проведення безпекових заходів будуть введені тимчасові обмеження на рух транспорту та пішоходів. Вулиці міста можуть бути частково або повністю закриті.
-
Перевірка документів та огляд транспорту. Громадяни будуть зобов’язані на вимогу правоохоронців пред’являти документи, що посвідчують особу. Також будуть перевірятися автомобілі.
-
Додаткові перевірки осіб. Якщо правоохоронці матимуть обґрунтовані підозри, можливі додаткові перевірки окремих осіб.
-
Огляд територій та приміщень. Проводитиметься обстеження громадських місць, територій та приміщень для виявлення заборонених предметів.
Служба безпеки України наголошує, що всі заходи будуть проходити в рамках правового режиму воєнного стану, і закликає громадян до розуміння та співпраці. Важливо мати при собі документи, що підтверджують особу, дотримуватися режиму комендантської години і реагувати на вимоги правоохоронців.
СБУ також підкреслює, що під час проведення цих заходів органи безпеки суворо дотримуватимуться законності та конституційних прав і свобод громадян.