Обмеження руху та перевірки: СБУ бере Львів на три дні під контроль

З 16 по 18 вересня 2025 року Служба безпеки України проведе контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова. У заходах братимуть участь також Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України, Державна прикордонна служба України та Національна гвардія.

Основна мета цих заходів — запобігання терористичним і диверсійним проявам, нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності, а також підвищення безпеки громадян в умовах триваючої російської агресії проти України.

Що чекає львів’ян:

Обмеження на проходу та проїзд. У період проведення безпекових заходів будуть введені тимчасові обмеження на рух транспорту та пішоходів. Вулиці міста можуть бути частково або повністю закриті. Перевірка документів та огляд транспорту. Громадяни будуть зобов’язані на вимогу правоохоронців пред’являти документи, що посвідчують особу. Також будуть перевірятися автомобілі. Додаткові перевірки осіб. Якщо правоохоронці матимуть обґрунтовані підозри, можливі додаткові перевірки окремих осіб. Огляд територій та приміщень. Проводитиметься обстеження громадських місць, територій та приміщень для виявлення заборонених предметів.

Служба безпеки України наголошує, що всі заходи будуть проходити в рамках правового режиму воєнного стану, і закликає громадян до розуміння та співпраці. Важливо мати при собі документи, що підтверджують особу, дотримуватися режиму комендантської години і реагувати на вимоги правоохоронців.

СБУ також підкреслює, що під час проведення цих заходів органи безпеки суворо дотримуватимуться законності та конституційних прав і свобод громадян.